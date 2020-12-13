Генерал ВС США: «Величие» России обеспечено армией, а государство в упадке

Руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что Россия как государство переживает упадок, несмотря на наличие стратегических ядерных сил.

По его словам, на национальной гордости россиян негативно отразились последствия 90-х годов и развала советского блока в Европе.

Генерал отметил, что сегодня «величие России» как державы обеспечено, прежде всего, ее вооруженными силами, способными решать поставленные задачи «нетрадиционными способами».

В частности, он дал высокую оценку уровню и боеготовности воздушно-космической и кибернетической составляющих российской армии, которые представляют собой «вызов и угрозу для США».

«Их военные очень умелые и очень профессиональные. Их не так много, как было в советское время, но они очень умелые. На самом деле Россия и есть великая держава. Это не вызывает сомнений ввиду их возможностей», — сказал Милли в интервью газете The Wall Street Journal.