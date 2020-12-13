«Еще по одной» Томаса Винтерберга назван лучшим европейским фильмом года

Фильм датчанина Томаса Винтерберга «Еще по одной» получил приз Европейской киноакадемии лучшему фильму года. Мадс Миккельсен, сыгравший в этой картине главную роль, был назван лучшим актером, а сам Винтерберг получил приз за лучшую режиссуру.

33-я церемония вручения призов Европейской киноакадемии ознаменовалась триумфом фильма Томаса Винтерберга «Еще по одной». Картина была изначально отобрана для главного конкурса Каннского фестиваля, который не состоялся из-за пандемии коронавируса. Фильм получил четыре приза – за лучшую игру актера, лучший сценарий, лучшую режиссуру и главный приз, лучшему фильму года.

В фильме Винтерберга «Еще по одной» Мадс Миккельсен, названный лучшим европейским актером года, играет одного из четверых школьных друзей-учителей, переживающих жизненный кризис. Их качество жизни (а также и их учеников) стремительно улучшается, когда скучающие преподаватели открывают принцип Хемингуэя: нормальному человеку в крови недостает определенной доли алкоголя. Причем выпивать нужно днем, но не вечером и не в выходные. «Помимо того, что этот фильм прекрасно снят, прекрасно написан и прекрасно сыгран, он несет в себе удивительную тягу к жизни», — сказал, вручая приз, сопредседатель Европейской киноакадемии режиссер Вим Вендерс.

Приз лучшей актрисе получила Паула Бер из Германии за главную роль в фильме Кристиана Петцольда «Ундина» — кинопритче о современной русалке.

Фильм румынского режиссера Александра Нанэу «Коллектив» о коррупции в системе здравоохранения, приведшей к гибели людей, был отмечен призом лучшей документальной ленте года.

Лучшей европейской комедией года был назван французский фильм режиссера Эмманюэля Куроля «Триумф», в которой главную роль сыграл популярный комедийный актер Кад Мерад. В фильме, основанном на реальной истории, речь идет о театральном актере, который в одной из французских тюрем ставит вместе с заключенными пьесу Ионеско.

Из-за санитарных ограничений, действующих в Германии, 33-я церемония вручения призов Европейской киноакадемии проходила в онлайн-версии.

Фильм Томаса Винтерберга «Еще по одной» был представлен Данией в качестве кандидата на Оскар лучшему иностранному фильму 2021.