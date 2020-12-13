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«Еще по одной» Томаса Винтерберга назван лучшим европейским фильмом года

Мадс Миккельсен на афише фильма «Еще по одной»

Фильм датчанина Томаса Винтерберга «Еще по одной» получил приз Европейской киноакадемии лучшему фильму года. Мадс Миккельсен, сыгравший в этой картине главную роль, был назван лучшим актером, а сам Винтерберг получил приз за лучшую режиссуру.

33-я церемония вручения призов Европейской киноакадемии ознаменовалась триумфом фильма Томаса Винтерберга «Еще по одной». Картина была изначально отобрана для главного конкурса Каннского фестиваля, который не состоялся из-за пандемии коронавируса. Фильм получил четыре приза – за лучшую игру актера, лучший сценарий, лучшую режиссуру и главный приз, лучшему фильму года.

В фильме Винтерберга «Еще по одной» Мадс Миккельсен, названный лучшим европейским актером года, играет одного из четверых школьных друзей-учителей, переживающих жизненный кризис. Их качество жизни (а также и их учеников) стремительно улучшается, когда скучающие преподаватели открывают принцип Хемингуэя: нормальному человеку в крови недостает определенной доли алкоголя. Причем выпивать нужно днем, но не вечером и не в выходные. «Помимо того, что этот фильм прекрасно снят, прекрасно написан и прекрасно сыгран, он несет в себе удивительную тягу к жизни», — сказал, вручая приз, сопредседатель Европейской киноакадемии режиссер Вим Вендерс.

Приз лучшей актрисе получила Паула Бер из Германии за главную роль в фильме Кристиана Петцольда «Ундина» — кинопритче о современной русалке.

Фильм румынского режиссера Александра Нанэу «Коллектив» о коррупции в системе здравоохранения, приведшей к гибели людей, был отмечен призом лучшей документальной ленте года.

Лучшей европейской комедией года был назван французский фильм режиссера Эмманюэля Куроля «Триумф», в которой главную роль сыграл популярный комедийный актер Кад Мерад. В фильме, основанном на реальной истории, речь идет о театральном актере, который в одной из французских тюрем ставит вместе с заключенными пьесу Ионеско.

Из-за санитарных ограничений, действующих в Германии, 33-я церемония вручения призов Европейской киноакадемии проходила в онлайн-версии.

Фильм Томаса Винтерберга «Еще по одной» был представлен Данией в качестве кандидата на Оскар лучшему иностранному фильму 2021.

13 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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