Дочь Заворотнюк показала странное тату на бедре 

Анна Заворотнюк решила поиграть с подписчиками в довольно популярную сетевую игру.

Фолловерам предлагалось угадать, насколько хорошо они изучили своего кумира. А Анна потом объясняла, в чем они правы. А в чем -ошибались.

Так, сеанс игры уже состоялся в сторис инстаграма девушки.

Надо сказать, в глазах подписчиков Анна — почти идеальна. На самом же деле она вполне живая девушка, у которой, как оказалось, случались и нарушения закона, и драки, и побеги прямо со свидания.

Подписчики были уверены, что уж татуировками Анна точно не увлекается. Но они не угадали.

По словам младшей Заворотнюк, их было целых 2, но от одной она избавилась, а вторая ей нравится.

Тут же Анна выложила селфи и показала эту татуировку — она расположена на внешней стороне бедра.

СМИ сообщали, что артистка снялась в программе, в которой рассказала о своем состоянии.

«Нет конечно, не верьте всем этим газетенкам», — написала в инстаграме. Анна. Она отметила, что ее семья занимает позицию «без комментариев».