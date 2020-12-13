Бывший глава полиции Словакии пытался покончить с собой в тюрьме

Бывший глава полиции Словакии Милан Лучанский, задержанный по подозрению в коррупции, попытался покончить с собой в тюремной камере. Об этом пишет Refresher со ссылкой на три источника.

Сейчас 51-летний генерал полиции находится в больнице.

Лучанский был задержан в рамках спецоперации «Иуда», организованной для поиска коррупционеров среди сотрудников силовых ведомств. Его подозревают в получении взятки в размере 510 тысяч евро.

Помимо Лучанского, были задержаны еще ряд бывших и действующих силовиков. Всем им готовятся обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением.