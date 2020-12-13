Азербайджан обвинил Армению в провокации и нарушении перемирия

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе был нарушен из-за провокации с армянской стороны, заявило Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в настоящее время огонь прекращен, соглашение о мире снова соблюдается.

«ВС Азербайджана предприняли адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня», — заявили в ведомстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вчера ему сообщили о терактах, совершенных «либо армянскими боевиками, либо остатками так называемой армянской армии». Он посоветовал Армении «не начинать заново», а в противном случае пообещал жесткий ответ.

«Два дня назад на военном параде, посвященном нашей победе, я сказал, что если армянский фашизм снова поднимется, мы сокрушим его железным кулаком», — сказал он, отметив, что Минская группа ОБСЕ «не сыграла никакой роли в урегулировании в Карабахе».