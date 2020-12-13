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Анимационный фильм «Душа» от Disney и Pixar выйдет в прокат

Анимационный фильм "Душа" от Disney и Pixar выйдет в украинский прокат

Анимационный фильм «Душа» от Disney и Pixar, который несколько раз откладывали, а затем перенесли в онлайн, все же выйдет в украинский прокат. Премьера в кинотеатрах состоится 25 декабря 2020 года.

Режиссером мультфильма выступил Пит Доктер («Головоломка»).

Главных героев в оригинальной ленте озвучили Джейми Фокс, Тина Фей, Давид Диггс.

Анимация знакомит зрителей с Джо Гарднером, преподавателем музыки в средней школе, который искренне любит играть джаз. И однажды ему таки удается выступить на сцене джазового клуба. Однако по дороге домой в результате несчастного случая душа Джо отделяется от тела и переносится в центр, в котором души развиваются перед тем, как отправиться к новорожденному ребенку. Здесь Джо придется задуматься над тем, что значит — иметь душу.

13 декабря, 2020 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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