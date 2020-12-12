Зеленского изобразили на памятнике воинам ВСУ как во времена СССР

Президента Зеленского изобразили на новом памятнике воинам ВСУ, открытом ко Дню Сухопутных войск Украины. Рядом с ним изображен в военной форме рядового главнокомандующий Сухопутных войск Сирский. При этом обоих деятелей от политики и армии закамуфлировали в виде обыкновенных солдат. Об этом пишет очевидец происходящего и блогер Роман Ковалев. Он также отметил, что на открытии памятника «самому себе» должен был присутствовать сам Зеленский.

«Сегодня, в День Сухопутных войск Украины, на территории Командования Сухопутных войск ВСУ, на улице Дегтяревской в ​​г.. Киеве, состоялось торжественное открытие стелы посвященной виновникам праздника, а именно — Сухопутным войскам.

Основной изюминкой этого произведения искусства, по словам тех, кто уже видел эту стелу, стала невероятная схожесть двух персонажей, нарисованных на стелле, с лицами двух действующих «выдающихся» военных начальников, а именно на лицо господина Зеленского — Верховного Главнокомандующего ВСУ, и генерал-полковника А. Сирского — действующего командующего Сухопутных войск.

Сказать мне больше нечего. К тому же — «художник так видит». Видите и вы, дорогие украинцы и поймите: «АРМИЮ НАДО СПАСАТЬ от генсека СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН».

Р.S. Говорят, что идея композиции принадлежит еще одному генералу — генералу Голоднюку! Это тот генерал, который уже 15 лет ходит в заместителях командующего Сухопутных войск и, как мы понимаем, «дело свое» он знает хорошо — за то его и держат эти долгие годы.» — написал он и продемонстрировал фото с изображением полководцев.

Напомним — президент Зеленский во время проведения АТО четыре раза игнорировал повестки в военкомат, а также на некоторое время покидал территорию Украины, находясь как в Москве (на территории вероятного противника), так и в других странах в период военных действий.