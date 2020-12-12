Япония разработала протокол на случай контакта с НЛО в связи с прецедентами

После официальной публикации Пентагоном видео с НЛО, с которыми в прошлом столкнулись американские летчики, Министерство обороны Японии озадачилось разработкой протокола реагирования на подобные инциденты. Как сказал сам министр обороны Таро Коно, лично он не верит в НЛО. Но, как человек военный, хотел бы иметь четкие планы действий на тот случай, если встреча с ними все же произойдет.



Текущий протокол предполагает, что поднятый на перехват вторгшегося в воздушное пространство страны истребитель обязан сделать несколько предупредительных выстрелов, чтобы принудить судно поменять курс и приземлиться. Но у военных есть обоснованные сомнения, что это сработает в случае с НЛО.

Как сообщил изданию Japan Times источник в ВВС страны, сейчас действует указание сразу прекращать все учения и полеты в районе обнаружения НЛО. Перехватчики должны наблюдать за таким объектом с безопасного расстояния, пытаясь определить, является ли он БПЛА или судном с людьми на борту. Дальнейшие решения остаются за Центром управления ПВО.

Японские военные хотели бы знать, есть ли у их американских коллег новые протоколы на случай встречи с НЛО и опыт их применения, но в Пентагоне от сотрудничества отказались. Поэтому пока по обе стороны Тихого океана действуют по старинке – то есть по ситуации, примерно так же, как пилоты в опубликованных видео.