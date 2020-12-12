В США побит рекорд по заболеваемости коронавирусом

В США побит рекорд по заболеваемости коронавирусом нового типа SARS-CoV-2: за последние сутки выявлено более 230 тысяч новых случаев заражения, сообщает проект института Джонса Хопкинса.

Всего в стране насчитывается 15,8 миллиона случаев инфицирования, из них около 6,1 миллиона закончились выздоровлением. Более 295 тысяч пациентов скончались из-за связанных с COVID-19 причин.

США лидируют среди всех стран мира по числу зафиксированных случаев заболевания. По всему миру их насчитывается более 71,1 миллиона, летальных исходов — почти 1,6 миллиона.