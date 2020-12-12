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Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за две минуты

Пациент в госпитале для больных COVID-19

Американские ученые в ходе лабораторных исследований раскрыли способ, как за две минуты уничтожить коронавирус на 99,9 процента. Об этом сообщает British Dental Journal.

Выяснилось, что нейтрализовать вирус за такое время способны зубные пасты с цинком и оловом. Кроме того, ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует его за полминуты.

Целью программы было определить, возможно ли снизить темпы распространения коронавируса с помощью средств ухода за полостью рта. Результаты были доказаны в ходе исследований с участием 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта.

12 декабря, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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