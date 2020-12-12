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Ученые объяснили, почему зеленые яблоки полезнее красных

Зеленые яблоки — полезнее красных. Об этом заявляют ученые, которых цитирует belnovosti.by.

Специалисты поясняют — зеленые яблоки богаты витаминами A, B, C, E и K. Еще в них много калия, белка и железа.

В красных яблоках почти идентичный состав полезных микроэлементов, но их меньше. Из плюсов красных плодов — большое количество полезных антиоксидантов, а также приятный вкус: они слаще зеленых, и их кожура тоньше, что комфортнее для жевания.

Ученые подчеркивают, что любые яблоки защищают клетки от окислительного стресса, уменьшают риск развития хронических заболеваний сердца и печени.

12 декабря, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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