Ученые объяснили, почему зеленые яблоки полезнее красных

Зеленые яблоки — полезнее красных. Об этом заявляют ученые, которых цитирует belnovosti.by.

Специалисты поясняют — зеленые яблоки богаты витаминами A, B, C, E и K. Еще в них много калия, белка и железа.

В красных яблоках почти идентичный состав полезных микроэлементов, но их меньше. Из плюсов красных плодов — большое количество полезных антиоксидантов, а также приятный вкус: они слаще зеленых, и их кожура тоньше, что комфортнее для жевания.

Ученые подчеркивают, что любые яблоки защищают клетки от окислительного стресса, уменьшают риск развития хронических заболеваний сердца и печени.