Швеция решила полностью отказаться от наличных денег

Отмечается, что подготовка проекта по появлению цифровой кроны завершится к ноябрю 2022 года. Центробанк проводит соответствующий эксперимент совместно с международной консалтинговой компанией Accenture, уточняет СМИ. Кроме того, крупнейший банк страны Svenska Handelsbanken уже предлагает специальную «цифровую копилку», которая позволяет детям управлять своими финансами со смартфона.

По официальным данным, в 2020 году использование наличных денег в Швеции снизилось до исторически минимального уровня — на них теперь приходится менее 10% от всех платежей в стране.