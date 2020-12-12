Швеция решила полностью отказаться от наличных денег

В Швеции планируют отказаться от использования наличных денег. Власти страны уже разрабатывают цифровой аналог национальной валюты, пишет Bloomberg со ссылкой на министра финансов Швеции Пера Болунда.
Отмечается, что подготовка проекта по появлению цифровой кроны завершится к ноябрю 2022 года. Центробанк проводит соответствующий эксперимент совместно с международной консалтинговой компанией Accenture, уточняет СМИ. Кроме того, крупнейший банк страны Svenska Handelsbanken уже предлагает специальную «цифровую копилку», которая позволяет детям управлять своими финансами со смартфона.
По официальным данным, в 2020 году использование наличных денег в Швеции снизилось до исторически минимального уровня — на них теперь приходится менее 10% от всех платежей в стране.
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