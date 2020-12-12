Розамунд Пайк сыграла гениальную мошенницу в фильме «Аферистка»

Голливудская актриса Розамунд Пайк вернулась к роли гениальной и опасной мошенницы, которая способна обмануть любого. В сети опубликовали изысканные фото из фильма «Аферистка», которые заинтересовали киноманов.

Детективный триллер «Аферистка» может стать одним из самых ожидаемых в 2021 году. Все потому, что это впервые с 2014 года Розамунд Пайк вернулась к образу гениальной злодейки, которую сыграла в «Исчезнувшей». Но на этот раз, игра мошенницы будет еще опаснее.

По сюжету, успешная адвокат Марла может похвастаться отличной карьерой. Но работа в юриспруденции дает главной героине не только опыт, но и немалую выгоду: Марла использует всех людей, обдирая богатых клиентов благодаря своей привлекательности и умению втереться в доверие. Однако роскошная жизнь мошенницы превратится в игру на выживание, когда ей назначат новую подопечную. А эта женщина далеко не так проста, как были предыдущие клиенты Марлы.

Премьера фильма «Аферистка» состоялась на кинофестивале в Торонто в 2020 году. Критики и зрители уже успели оценить новый триллер режиссера Джея Блейксона, засыпав автора лестными отзывами. А вот на большой экран лента выйдет уже в начале 2021 года.

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Немалое внимание режиссер триллера «Аферистка» уделил подбору актеров. На главные роли Джей Блейксон утвердил одних из топовых актеров Голливуда, в частности:

Розамунд Пайк

Питера Динклэйджа

Эйсу Гонсалес

Даян Вист

Криса Мессину