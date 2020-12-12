Названа самая «щедрая» страна в мире

В 2020 году самой щедрой страной по количеству пожертвований на душу населения стала Ирландия. По версии Forbes, в пятерку также попали США, Великобритания, Канада и Австралия.

При этом самым щедрым жертвователем стал основатель Twitter Джек Дорси. Об передал 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. А экоактивистка Грета Тунберг направила ЮНИСЕФ 100 тысяч долларов в качестве пожертвования на цели защиты детей от COVID-19.

Пожертвования в этом году были связаны не только с COVID-19 — поддержку получили также организации, которые борются за всеобщее равенство и за продовольственное обеспечение. Например, американский продовольственный фонд собрал более 44 миллионов долларов, чтобы накормить нуждающихся американцев.

Интересно, что наибольшие пожертвования жители «самой щедрой» Ирландии делали в Фонд помощи семьям Навахо и Хопи — коренным народам, проживающим на территории США в знак благодарности за помощь ирландцам во времена Великого голода в 1872 году.