Кристоф Вальц сыграет Михаила Горбачёва в сериале от Paramount

Австрийский актёр Кристоф Вальц исполнит роль последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва в мини-сериале от студии Paramount. Его партнёром по фильму станет актёр Майкл Дуглас, который сыграет 40-го президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщает издание «Deadline».

Сериал основан на книге Кеннета Адельмана «Рейган в Рейкьявике: сорок восемь часов, которые закончили Холодную войну». Адельман был директором управления по контролю над вооружением и советником Рейгана. Сериал расскажет о саммите в Исландии между главами СССР и США. Считается, что эти переговоры стали первым шагом к завершению Холодной войны и заложили основы для будущего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Режиссёром сериала станет Джеймс Фоули, снявший эпизоды для таких шоу, как «Карточный домик», «Ганнибал» и «Миллиарды». Как сообщает «Deadline», авторы сериала обещают «представить честный и подробный портрет Рейгана в один из его лучших и самых сложных моментов».

Кристофу Вальцу 64 года. Он двукратный обладатель премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль нацистского полковника Ганса Ланды фильме «Бесславные ублюдки» и за роль доктора Кинга Шульца в фильме «Джанго освобождённый».