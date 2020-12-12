Конгресс США поддержал санкции против Nord Stream-2 и $250 миллионов Украине

Верхняя палата Конгресса США повторно одобрила проект закона об ассигнованиях на национальную оборону-2021, который предусматривает помощь Украине, а также санкции против российского проекта газопровода Nord Stream-2.



Голосование состоялось в пятницу, передает Укринформ.

Проект закона поддержали 84 сенатора, «против» были только 13. Это означает возможность для верхней палаты преодолеть вето президента в случае блокирования закона главой Белого дома.



Как сообщалось, Палата представителей США утвердила этот законопроект 8 декабря. Документ поддержали 335 конгрессменов, против высказались 78 законодателей.

Таким образом, обе палаты Конгресса США приняли проект закона количеством более двух третей законодателей, необходимых для преодоления президентского вето.

Как известно, клоун Трамп неоднократно угрожал заблокировать этот документ, поскольку он не предусматривает отмену раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций. Этот раздел гарантирует защиту технологическим компаниям от судебных исков за размещение, удаление или изменение пользовательского контента.

Проект закона NDAA-2021 предусматривает выделение Украине $250 млн оборонной помощи, в том числе $75 млн на системы летального вооружения. Кроме того, документ содержит расширенные санкции против российского проекта газопровода Nord Stream-2, а также компаний и подрядчиков, которые приобщаются к строительству, сертификации и страхованию этого газопровода. Среди прочего, законопроект содержит целый список мер по предотвращению агрессии РФ, а также санкции против Турции за закупку ею российских систем ПВО С-400, несмотря на возражения США и других членов НАТО.