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Глава ООН рассказал, с какими угрозами мир столкнется в ближайшие 10 лет

В ближайшие десять лет человечеству придется столкнуться с рядом вызовов. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает пресс-служба организации.

По его словам, одной из ключевых угроз является разрушение договоров о ядерном сдерживании. В ООН очень обеспокоены разрушением системы глобальной безопасности и усилением тенденций к изоляции ключевых стран, отметил Гуттериш. Он также предупредил об угрозе возрастающего уровня киберпреступности и невозможности контролировать ситуацию.

Серьезные проблемы глобальной координации выходят далеко за рамки пандемии коронавируса, и каждая угроза может спровоцировать полномасштабный глобальный кризис уже в ближайшие годы, добавил глава ООН.

Ранее Гуттериш предрекал миру самый страшный кризис за последнее столетие, в том числе стремительное ухудшение продовольственной ситуации и рост бедности.

12 декабря, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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