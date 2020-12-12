Французы испытают семимоторный пассажирский гибридный самолет

Французская компания Daher защитила проект перспективного пассажирского гибридного самолета EcoPulse, разработка которого ведется совместно с авиастроительным концерном Airbus и фирмой Safran. Как пишет Flightglobal, сборку нового самолета планируется начать в 2021 году, а первый полет EcoPulse запланирован на 2022 год.

Считается, что гибридные самолеты в перспективе обеспечат компромисс между экологичностью, экономичностью и дальностью полета. В отличие от электрических аппаратов, гибридные смогут выполнять полеты на значительные расстояния, потребляя при этом топлива меньше, чем обычные самолеты или вертолеты. По этой причине несколько компаний в мире занимаются разработкой таких летательных аппаратов.

Гибридный самолет EcoPulse разрабатывается на базе легкого пассажирского турбовинтового самолета Daher TBM. Согласно проекту, EcoPulse должен получить шесть электромоторов мощностью 50 киловатт каждый, поставкой которых займется компания Safran. Кроме того, в носовой части самолета останется турбовинтовой мотор, который также будет служить в качестве генератора. Другие подробности о самолете пока не раскрываются.

Daher TBM имеет в длину 10,7 метра, в высоту 4,4 метра и размах крыла 12,8 метра. Самолет в зависимости от версии рассчитан перевозку от 4 до 6 человек, включая экипаж. Максимальная взлетная масса летательного аппарата составляет 3,4 тонны. Daher TBM может выполнять полеты на скорости до 611 километров в час на расстояние до 3,3 тысячи километров.

https://nplus1.ru/news/2020/12/11/daher