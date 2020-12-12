Дэйзи Ридли может сыграть главную роль в новом фильме Disney

Студия Disney работает над новым фильмом «Девушка и море», который расскажет о Гертруде Эдерле — первой девушке, переплывшей Ла-Манш.

Как сообщает deadline, среди претендентов на главную роль — Дэйзи Ридли, известная по «Звездным войнам». С ней ведут переговоры.

На режиссерское кресло претендует Хоаким Роннинг («Кон-Тики»). Если сделки состоятся, он поставит ленту по сценарию Джеффа Натансона («Поймай меня, если сможешь»).

Сценарий будет основан на одноименной книге Гленна Стаута. Это история Гертруды Эдерле, американской олимпийской чемпионки, которая переплыла пролив Ла-Манш между Англией и Францией в 1926 году, став первой девушкой, которая эта смогла.

Дочь немецкого мясника из Нью-Йорка, Эдерле, стала олимпийской чемпионкой в 1924-м. Во время подготовки к историческому заплыву она переплыла 22 мили между Бэттери-Парком в Нью-Йорке и Сэнди-Хуком в Нью-Джерси. Ее рекорд продержался 81 год.

Съемки планируется начать во втором квартале будущего года.