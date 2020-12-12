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Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе

Перемирие между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продлилось недолго. Получив под свой контроль несколько спорных районов, Баку возобновил боевые действия.

Как сообщает Минобороны Армении, азербайджанская армия наступает в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд Республики Арцах в Гадрустком районе на юге Карабаха.

Подразделения Армии обороны Армении предпринимают ответные действия.

Минобороны России подтвердило первый случай нарушения режима прекращения огня.

Ситуация обострилась еще в пятницу, когда азербайджанские военные попытались напасть на пост Армии обороны НКР. В результате в перестрелке пострадали три человека.

12 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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