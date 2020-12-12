Ученые объяснили, почему зеленые яблоки полезнее красных Названа самая «щедрая» страна в мире » Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе Перемирие между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продлилось недолго. Получив под свой контроль несколько спорных районов, Баку возобновил боевые действия. Как сообщает Минобороны Армении, азербайджанская армия наступает в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд Республики Арцах в Гадрустком районе на юге Карабаха. Подразделения Армии обороны Армении предпринимают ответные действия. Минобороны России подтвердило первый случай нарушения режима прекращения огня. Ситуация обострилась еще в пятницу, когда азербайджанские военные попытались напасть на пост Армии обороны НКР. В результате в перестрелке пострадали три человека.

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