Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе

Перемирие между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продлилось недолго. Получив под свой контроль несколько спорных районов, Баку возобновил боевые действия.
Как сообщает Минобороны Армении, азербайджанская армия наступает в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд Республики Арцах в Гадрустком районе на юге Карабаха.
Подразделения Армии обороны Армении предпринимают ответные действия.
Минобороны России подтвердило первый случай нарушения режима прекращения огня.
Ситуация обострилась еще в пятницу, когда азербайджанские военные попытались напасть на пост Армии обороны НКР. В результате в перестрелке пострадали три человека.
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