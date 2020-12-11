Звезда блокбастеров Marvel Крис Прэтт сыграет в фильме о карате «Черный пояс»

Звезда фильмов Marvel и «Мира Юрского периода» Крис Прэтт выступит продюсером и сыграет главную роль в комедийной драме под названием «Черный пояс» (The Black Belt).
Как сообщает The Hollywood Reporter, сценарий проекта написал автор ромкома Netflix «Идеальное свидание» Рэндолл Грин. Режиссера пока не нашли.
В центре сюжета окажется застенчивый подросток, мечтающий постичь искусство карате. В этом непростом начинании юноше поможет его эксцентричный и никогда не унывающий дядя (Прэтт).
Даты выхода фильма пока нет.
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