16-летняя дочь Хайди Клум дебютировала на обложке Vogue Созданы светодиоды, уничтожающие Covid-19 за 30 секунд » Звезда блокбастеров Marvel Крис Прэтт сыграет в фильме о карате «Черный пояс» Звезда фильмов Marvel и «Мира Юрского периода» Крис Прэтт выступит продюсером и сыграет главную роль в комедийной драме под названием «Черный пояс» (The Black Belt). Как сообщает The Hollywood Reporter, сценарий проекта написал автор ромкома Netflix «Идеальное свидание» Рэндолл Грин. Режиссера пока не нашли. В центре сюжета окажется застенчивый подросток, мечтающий постичь искусство карате. В этом непростом начинании юноше поможет его эксцентричный и никогда не унывающий дядя (Прэтт). Даты выхода фильма пока нет.

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