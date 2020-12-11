Выяснилось, для каких животных коронавирус опаснее всего

Исследования показали, что утки, крысы, мыши, свиньи и куры имеют более низкую восприимчивость к инфекции по сравнению с людьми или совсем не чувствительны к ним.

«Знание того, какие животные восприимчивы к SARS-CoV-2, помогает нам предотвратить вспышки инфекции в более поздний период», — говорит Луис Серрано, профессор исследований ICREA, директор CRG и старший автор исследования.

В данной статье были изучены десять видов живых существ. Пять из них — люди, кошки, хорьки, циветты и собаки — заразились SARS-CoV-2. Сообщений об инфекции у других пяти видов — мышей, крыс, свиней, кур и уток — нет.

Синим цветом обозначен человеческий белок ACE2, а серым — спайковый белок коронавируса. На снимке показано, как два белка взаимодействуют по механизму «замок-ключ», который позволяет вирусу проникать в клетку и перехватывать свой механизм производства белков для самовоспроизведения. Автор: Хавьер Дельгадо.

Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы проверить, как коронавирус использует свои белки-шипы, которые выступают с поверхности вируса, для проникновения в клетки различных животных. Основная точка входа на поверхность клетки — это рецептор ACE2, который связывается с белком-спайком. Существует множество различных вариантов ACE2 в человеческих популяциях и у разных видов. Исследователи также проверили «индекс адаптации кодонов» различных видов — насколько эффективно коронавирус захватывает механизмы клетки после того, как она вошла. Чем эффективнее процесс, тем лучше коронавирус может создавать белки, необходимые для репликации.

Самый высокий индекс кодоновой адаптации имеют люди, куры и утки, тогда как другие виды адаптированы хуже.

Сродство связывания рецепторов ACE2 со спайковым белком SARS-CoV-2 у восьми разных видов по сравнению с людьми (синий базовый уровень). Виды выше порогового уровня уязвимы для проникновения коронавируса в клетку, в то время как виды, находящиеся ниже порога, имеют значительно меньший риск заражения или его отсутствие. Предоставлено: Хавьер Дельгадо.

Рассматривая как сродство связывания, так и индекс адаптации кодонов, исследователи пришли к выводу, что люди, за которыми следуют хорьки, кошки, циветты и собаки, являются наиболее восприимчивыми животными к заражению коронавирусом.

Понимание инфекционности SARS-CoV-2 у разных видов может лучше информировать о мерах общественного здравоохранения, помогая сократить контакты человека с другими восприимчивыми животными и избежать потенциального продления пандемии COVID-19, заключают ученые.