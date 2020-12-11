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Великий режиссер Ким Ки Дук скончался от коронавируса

Самый известный южнокорейский режиссер современности Ким Ки Дук скончался в возрасте 59 лет, не дожив чуть больше недели до своего юбилея.

Как сообщает портал Delfi, причиной смерти киномастера стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Ким Ки Дук ушел из жизни в Латвии, где находился с 20 ноября и планировал приобрести дом.

Коллеги режиссера забеспокоились после того, как он не пришел на встречу по оформлению вида на жительство и перестал выходить на связь после 5 декабря.

Ким Ки Дук был лауреатом Каннского и Берлинского кинофестивалей, а также обладателем «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за триллер «Пьета». Самые известные его фильмы — «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», «Самаритянка», «Остров», «Пустой дом».

11 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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