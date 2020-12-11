В США раскрыт способ остановить старение тела с помощью белка

Ученые Стэнфордского университета в США раскрыли, что блокирование активности одного специфического белка у старых мышей останавливает старение мышц и восстанавливает массу тела. Наоборот, усиление активности белка способствует атрофии и ослаблению мускулатуры. О новом способе борьбы со старческой немощью сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи показали, что у старых животных уровень белка 15-PGDH повышен в мышцах и широко экспрессируется в других тканях. По мнению специалистов, именно это соединение играет ключевую роль в физической слабости и потери мышечной массы у пожилых людей, что известно как саркопения. Количество митохондрий в тканях сокращается, в результате чего уменьшается снабжение энергией.

Известно, что молекула под названием простагландин E2 может активировать мышечные стволовые клетки, что помогает восстановить поврежденные мышечные волокна. Уровни E2 регулируются 15-PGDH, который расщепляет простагландин. Ученые определили, что по сравнению с молодыми мышами у старых животных уровень 15-PGDH был повышен в мышцах, а уровень простагландина E2 был ниже. У людей в возрасте от 70 до 80 лет уровень экспрессии 15-PGDH также был выше, чем у 20-летних.

Исследователи вводили мышам небольшую молекулу, которая блокировала активность 15-PGDH, ежедневно в течение одного месяца. При этом уровень простогландина восстанавливался до значений, характерных для молодых грызунов. Мышечные волокна стали крупнее и сильнее, чем до введения блокиратора.