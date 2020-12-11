Ученые — мы на пороге массовой гибели всего живого согласно всем признакам

Исследователи отмечают, что эти массовые вымирания совпадают с серьезными катастрофами: ударами астероидов, извержениями лавы и наводнениями.

Шестьдесят шесть миллионов лет назад 70% всех видов живых существ на суше и в морях, включая динозавров, внезапно вымерли из-за столкновения кометы или метеорита с Землей. Впоследствии палеонтологи обнаружили, что такое массовое вымирание морской флоры и фауны, в результате которого исчезло до 90% видов, не было случайным событием, а, по-видимому, было частью цикла.

Биологии Майкл Рампино, профессор кафедры биологии Нью-Йоркского университета, и его соавторы Кен Калдейра из Института науки Карнеги и Юхонг Чжу из Центра науки о данных Нью-Йоркского университета изучили данные о массовых исчезновениях наземных животных и пришли к выводу, что они совпали с исчезновением жизни в океанах.

Астрофизики предполагают, что одна из главных причин метеоритные дожди, которые происходят в Солнечной системе каждые 26–30 млн лет. С большой вероятностью могут повредить нашу планету, а значит и стать причиной массового вымирания: от столкновения с метеоритом или кометой почти наземная и морская жизнь может погибнуть.

Помимо метеоритного дождя, массовое вымирание может произойти из-за обильного извержения вулкана или наводнения. Эти катаклизмы, отмечают ученые, иногда действуют согласованно.