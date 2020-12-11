Тина Кунаки в образе рэпера A$AP Rocky снялась в модной кампании обувного бренда

23-летняя Тина Кунаки снялась в кампании бренда Amina Muaddi. Модель представила новую коллаборацию марки с рэпером A$AP Rocky. Напомним, что 33-летняя Амина Муадди по-настоящему прославилась после сотрудничества с Рианной: певица отметила обувь, а потом предложила дизайнеру выпустить капсулу для ее бренда Fenty.

Тина Кунаки

В прошлом году Муадди была отмечена премией Footwear News Achievement, а ее туфли с оригинальными каблуком, напоминающим перевернутый бокал мартини, стали настоящим хитом в инстаграме и мечтой всех модниц. Среди клиентов бренда сегодня и королева Иордании Рания.

В новую коллекцию, которая получила название AWGE x Amina Muaddi, вошли несколько пар обуви в узнаваемом фирменном дизайне с высокими шнуровками и обилием страз. Блеска в саму кампанию добавили и за счет приметных деталей — так, Тина Кунаки носит грилзы Dolly Cohen (марка сотрудничала уже и с Бейонсе — модные украшения для зубов были созданы для коллекции Ivy Park). На кадрах Тина воссоздала узнаваемый образ самого рэпера A$AP Rocky, который также носит косички и не раз появлялся на публике с грилзами.

A$AP Rocky и Амина Муадди

В продажу новая линейка обуви поступила сегодня, 11 декабря.