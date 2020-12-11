Созданы светодиоды, уничтожающие Covid-19 за 30 секунд

Созданы ультрафиолетовые светодиоды, обеспечивающие почти полную (99,9%) стерилизацию предметов от коронавируса за 30 секунд, передает FaceNews.ua. Новинку разработала компании Sensor Electronic Technology и Seoul Viosys, а ее эффективность исследовали в Университете Кореи, сообщает Semiconductor Digest.



Новые светодиоды показывают такой же уровень эффективности при стерилизации вещей от болезнетворных бактерий Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Klebsiella Pneumonlae, Salmonella Typhimurium.

Разработка дезинфицирующих светодиодов началась в 2005 году. Созданные устройства оказались эффективными и использовались NASA для обеззараживания оборудования перед отправкой на космические станции. Однако светодиоды имели органиченный срок службы, из-за чего не подходили для эксплуатации в коммерческом оборудовании. Технологию усовершенствовали, увеличив срок службы до 50 000 часов.

Источник: facenews.ua