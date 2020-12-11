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Санду совершит первый президентский визит на Украину

Майя Санду

Избранная президентом Молдавии Майя Санду решила в январе посетить Украину с первым официальным визитом в качестве главы государства. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«У меня была встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которого я поблагодарила за поздравление с избранием на пост президента, поступившее от президента Владимира Зеленского. Договорились, что мой визит в Киев состоится в январе 2021 года», — рассказала Санду.

По ее словам, Молдавия и Украина должны возобновить сотрудничество, в том числе в области европейской интеграции и укрепления безопасности в регионе.

11 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости, Украина ﻿
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