Санду совершит первый президентский визит на Украину

Избранная президентом Молдавии Майя Санду решила в январе посетить Украину с первым официальным визитом в качестве главы государства. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«У меня была встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которого я поблагодарила за поздравление с избранием на пост президента, поступившее от президента Владимира Зеленского. Договорились, что мой визит в Киев состоится в январе 2021 года», — рассказала Санду.

По ее словам, Молдавия и Украина должны возобновить сотрудничество, в том числе в области европейской интеграции и укрепления безопасности в регионе.