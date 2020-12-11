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Режиссер «Района №9» снял «секретный» фантастический хоррор во время пандемии

Режиссер "Района №9" снял новый фантастический хоррор во время пандемии

Нил Бломкамп, сценарист и режиссер научно-фантастических фильмов «Район № 9», «Элизиум» и «Робот Чаппи», во время пандемии в атмосфере полной секретности снял безымянный хоррор.

Известно, что это ужасы с опять же научно-фантастическим элементом. Сюжет не разглашается. Сообщается лишь, что идея этой истории возникла у Бломкампа давно и он самолично написал сценарий, и что акцент будет сделан на визуальные эффекты. Съемки проходили в Канаде, в провинции Британская Колумбия, с участием канадских актеров.

Предположительно режиссер закончит монтировать отснятый материал к весне 2021. Как картина будет называться и когда и в каком формате (прокатном или онлайн) доберется до зрителей, пока неизвестно.

11 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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