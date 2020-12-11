Рассекречен самый маленький смартфон Nokia

Журналисты обнаружили упоминание аппарата в базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). Судя по описанию и фотографиям, устройство будет иметь пластиковый корпус, 5,45-дюймовый IPS-экран разрешением 1440х720 пикселей с соотношением сторон 18:9. Девайс работает на неизвестном восьмиядерном процессоре с тактовой частотой 1400 мегагерц, имеет 2 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти.

Рассекреченный девайс имеет компактные габариты. По данным TENAA, длина корпуса смартфона составляет 149 миллиметров. Также устройство получит пятимегапиксельуню камеру, поддержку Wi-Fi, аккумулятор емкостью 2500 миллиампер-часов. Телефон Nokia будет работать на базе Android, вероятно, ее облегченной версии Go. Релиз устройства в Китае состоится 15 декабря.

Авторы полагают, что смартфон получит название Nokia C1 Plus. Отличительной особенностью гаджета станет расположенная на торце физическая кнопка, при нажатии на которую на экран будет выведена медицинская карта. Подобную функцию имел представленный в августе Nokia C3. Судя по всему, девайс будет ориентирован на пожилых пользователей.