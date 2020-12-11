Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София станут родителями в третий раз

Королевский беби-бум продолжается! 41-летний принц Швеции Карл Филипп и его 36-летняя супруга принцесса София готовятся к пополнению в семье. Это подтвердил королевский двор Швеции.

Принц Карл Филипп и принцесса София с радостью сообщают, что ждут третьего ребенка. «Мы счастливы и рады сообщить, что ждем нашего третьего ребенка, брата принца Александра и принца Гавриила», — говорят принц Карл Филипп и принцесса София. Принцесса София здорова, и рождение ребенка ожидается в конце марта — апреле 2021 года,

— говорится в заявлении.

Карл Филипп и принцесса София женаты уже пять лет. В 2016 году у них родился первенец — принц Александр, а через полтора года они стали родителями во второй раз: на свет появился принц Габриэль.

Принцесса София и принц Карл Филипп с сыновьями

В ноябре супруги заразились коронавирусом. Пара изолировалась в своем доме вместе с детьми. По сообщениям дворца, у принца Карла Филиппа и его жены были незначительные симптомы, так что, похоже, болезнь у них протекала в легкой форме.

К слову, Швеция была одной из немногих стран, которые не вводили никаких ограничений из-за пандемии COVID-19, за что ее правительство неоднократно подвергали критике.