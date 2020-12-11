Популярность Ольги Бузовой объяснили «эффектом дереваянного стула»

Популярность певицы Ольги Бузовой может объясняться «эффектом стула». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В 2020 году, как сообщал «Рамблер», творческие успехи Бузовой исчерпываются нескольким новыми песнями и миксами и участием в шоу «Танцы на льду». Скандалов было гораздо больше. Например, на днях певица возмутилась тем, что актриса Настасья Самбурская назвала «Дом 2» днищем. Это, так же как и отношения Бузовой с блогером Давидом «Давой» Манукяном, увеличило обсуждаемость певицы.

«Однако в интернете появилась и альтернативная, весьма забавная, версия причин популярности ее персоны. Феномен назвали «эффектом стула»», — сообщает «Московский комсомолец».

Около 20 лет назад один из нидерландских телеканалов выпустил в эфир экспериментальное реалити-шоу — раз в час демонстрировал в течение одной минуты стул, стоящий в пустой комнате. Зрители и средства массовой информации удивились и стали обсуждать передачу.

Некоторое время спустя ее создатели немного развернули стул. Зрители и СМИ стали обсуждать и это. Позже стул снова развернули. Зрители и журналисты снова это обсудили. Еще позже стул стали разворачивать ежедневно, еще позже — ежечасно, у него появились фанаты и хейтеры, принимались ставки на то, в какую сторону его развернут в очередной раз.