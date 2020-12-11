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Николь Кидман показала редкое фото со своими родителями

Николь Кидман показала редкое фото со своими родителями

Николь Кидман опубликовала в Сети редкое семейное фото.

53-летняя кинозвезда разместила в Instagram архивный снимок, на котором позирует со своими родителями — отцом Энтони Дэвидом Кидманом и матерью Джанелль Энн Макнэйл.

На фото также запечатлена дочь Кидман и ее супруга Кита Урбана — Фэйт Маргарет, которая родилась у пары в 2010 году.

Архивным кадром знаменитость решила поделиться в честь дня рождения отца — доктора Энтони Кидмана, который скончался в 2014 году после того, как упал в своем гостиничном номере в Сингапуре.

«Папа, сегодня ты бы отмечал свое 82-летие. Мы скучаем по тебе каждый день», — написала актриса в подписи.

11 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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