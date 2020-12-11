Нетаниягу попробовал искусственное мясо: «Никакой разницы»

В понедельник утром премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил ферму Aleph в Реховоте, которая специализируется на производстве культивированного мяса, которое не требует использования животных или причинения им вреда. Государство Израиль является мировым лидером в области пищевых технологий и до сих пор отвечало за запуск более 50 местных стартапов в секторе заменителей пищи.

Премьер-министр Нетаньяху заявил во время своего визита: «Мясо — это основной источник загрязнения в мире. Чтобы получить кусок обычного мяса, нужна корова и столько пастбищ с отходами, загрязнением и вложением энергии, а здесь они делают это напрямую. Пройдет немного времени, пока этот кусок не станет прибыльным и не будет стоить так дорого, но это произойдет».

«Я уже поручил секретарю кабинета министров Цахи Браверману назначить кого-то, кто объединит все эти отрасли, чтобы объединить все соответствующие элементы и заняться ими. Израиль будет крупной державой в области альтернативного мяса, альтернативного белка», — добавил он.