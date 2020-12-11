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Нетаниягу попробовал искусственное мясо: «Никакой разницы»

Биньямин Нетаньяху на ферме в Реховоте

В понедельник утром премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил ферму Aleph в Реховоте, которая специализируется на производстве культивированного мяса, которое не требует использования животных или причинения им вреда. Государство Израиль является мировым лидером в области пищевых технологий и до сих пор отвечало за запуск более 50 местных стартапов в секторе заменителей пищи.

Премьер-министр Нетаньяху заявил во время своего визита: «Мясо — это основной источник загрязнения в мире. Чтобы получить кусок обычного мяса, нужна корова и столько пастбищ с отходами, загрязнением и вложением энергии, а здесь они делают это напрямую. Пройдет немного времени, пока этот кусок не станет прибыльным и не будет стоить так дорого, но это произойдет».

«Я уже поручил секретарю кабинета министров Цахи Браверману назначить кого-то, кто объединит все эти отрасли, чтобы объединить все соответствующие элементы и заняться ими. Израиль будет крупной державой в области альтернативного мяса, альтернативного белка», — добавил он.

Попробовав один из кусочков мяса, выращенных на ферме Алеф, Нетаньяху назвал его «невероятным, вкусным и нежным. Никакой разницы».

Премьер-министр Нетаньяху попросил советника премьер-министра по правам животных Таль Гильбоа также попробовать культивированное мясо. Она согласилась и сказала: «Это технология, которая спасет миллионы животных в мире и поможет предотвратить процесс забоя с сопутствующим загрязнением. Это будущее в области альтернативного белка, и я благодарю вас, господин премьер-министр, за действие по этому поводу».

Премьер-министр Нетаньяху ответил на вопрос о том, приближается ли Израиль к третьей изоляции:

«Мы предложим решение, потому что мы уже в пути. Вакцины фактически в пути. Мы видим свет в конце пандемии и решим эту проблему. Это должно быть сделано осмотрительно. Вчера я сказал, что вне сомнений будут ужесточены или введены повторно ограничения. Чем раньше мы это сделаем, тем больше мы сократим срок действия ограничений, но это случится не сегодня».

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/224655

11 декабря, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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