Меган Маркл стала самым популярным членом королевской семьи

39-летняя герцогиня Сассекская признана самым популярным членом британской королевской семьи. Ее рейтинг популярности составил 14,5%. Таким образом, она обошла Кейт Миддлтон, набравшую 14,4%, и королеву Елизавету II с результатом 14,3%.

Такие результаты вполне объяснимы. В начале этого года Меган Маркл и ее супруг принц Гарри объявили о сложении с себя королевских полномочий и переехали в США. Несмотря на то что в этом году герцогиня не принимала участия в королевских мероприятиях, она часто появлялась на видеовстречах в зуме, продолжая вести активную общественную и благотворительную деятельность. Недавно герцогиня Сассекская рассказала, что пережила выкидыш, что широко обсуждалось в прессе.

Что интересно, популярность принца Гарри, после того как он сложил с себя королевские полномочия, в этом году снизилась. Тем не менее он опередил своего старшего брата принца Уильяма и занял в этом списке четвертое место.

А вот самым непопулярным членом королевской семьи стал сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, который набрал 8%.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Результаты были получены исходя из поисковых запросов в YouGov, Google и Instagram, которые проанализировал сайт OnBuy. В инстаграме, к слову, популярнее остальных оказалась Кейт Миддлтон.