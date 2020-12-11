Как выбрать электронную сигарету и не пожалеть об этом в будущем

В последнее время стало появляться все больше людей из числа тех, кто решился на смену привычного ритма жизни хотя бы в том, что касается такой пагубной привычки для миллионов из нас, как курение. В связи с этим огромное количество пока еще действующих курильщиков обращают внимание на электронные сигареты, рассматривая их в качестве менее опасной альтернативы табаку или же в качестве устройств, способных помочь справиться с самой важной задачей – окончательно бросить курить.

Какими бы ни были цели таких действий, путь к их достижению, как бы банально это не звучало, лежит через интернет магазин электронных сигарет в Украине, поскольку без соответствующего устройства начать отказ то курения или снижение вреда организму никак не выйдет. И в этот момент появляется главная проблема. Дело в том, что за последние 10 лет своего развития, вейп-индустрия обрела настолько колоссальные масштабы, что устройств на рынке представлено великое множество. Казалось бы, это должно сделать подбор оптимального варианта для каждого отдельного человека максимально простым, но в действительности решение задачи только усложняется, и уже сложно понять, что именно нужно вчерашнему курильщику: pod-система, стартовый набор, полноценный бокс-мод с набором атомайзеров, или, вообще, механический мод со всеми его особенностями. Попробуем перечислить несколько советов, который помогут не ошибиться в выборе. Говорить будем не столько о конкретных характеристиках, сколько об основных принципах, которые лучше держать в голове, делая первый выбор.

Пусть первое устройство будет универсальным

Если Вы окончательно не определились с тем, какое из устройств станет лучшим выбором для использования каждый день, лучше всего взять что-то универсальное и недорогое. К примеру, речь может идти о стартовом наборе с комплектным атомайзером, настройки которого позволяют менять степень тугости затяжки от свободной, почти кальянной, до максимально тугой, имитирующей сигарету. При этом, было бы неплохо, чтобы устройство было разборным и позволяло установить на него любой другой из выбранных атомайзеров, если в будущем возникнет подобная необходимость. Обойдется такой универсальный вариант недорого, и, пусть он будет лишен важных особенностей pod-систем или полноценных модов, зато позволит получить примерное представление о том, в какую сторону следует двигаться дальше.

Дешево не значит – плохо

К слову, сколько существует рынок электронных сигарет, столько существует и мнение о том, что качественную электронную сигарету можно приобрести только у именитого бренда за довольно высокий ценник. Однако, это мнение ошибочно хотя бы по той причине, что среди «именитых» брендов на рынке существует немало компаний, которые с самого начала предлагают свою продукцию по предельно доступной цене. Взять хотя бы бренд Eleaf, который ежегодно выпускает большое количество интересных девайсов самого разного уровня с богатым набором функций и других возможностей по цене, заметно ниже, чем у большинства конкурентов.

Функционал или удобство

А вот выбирать гаджет с точки зрения наличия в нем огромного количества дополнительных функций на первое время не стоит. Дело в том, что для использования всего потенциального функционала электронной сигареты потребуется вникнуть в массу дополнительных особенностей вейпинга, подобрать соответствующий атомайзер и койлы или испарители к нему, решить массу второстепенных вопросов. Пусть все это не отвлекает новоиспеченного вейпера от самого главного – возможности получить вкусный и ароматный пар, а вместе с ним и определенную дозу никотина, чтобы отбить желание снова поджечь обычную сигарету.

Все и сразу – деньги на ветер

Это же касается и выбора большого количества девайсов. Нередки случаи, когда покупатели набирают по несколько устройств и атомайзеров к ним, желая получить весь диапазон опыта в вейпинге за один раз. Впрочем, для тех, кто не стеснен в средствах, этот вариант вполне может и подойти, однако большинству все же лучше придерживаться логике разумного потребления и понимать, что комплект из двух-трех девайсов, нескольких баков и пары дрипок в придачу – не гарантия хороший впечатлений и большая часть из этого набора вполне может оказаться на полке.