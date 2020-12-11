Испытания по отлову ударных БПЛА в воздухе завершились неудачей

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) провело новый этап летных испытаний беспилотных летательных аппаратов X-61A, разрабатываемых компанией Dynetics в рамках проекта Gremlins. Как сообщает Flightglobal, во время этих испытаний, помимо прочего, были предприняты несколько попыток поимки этих аппаратов в воздухе, которые завершились неудачей.

Проект Gremlins предполагает создание небольших беспилотников, способных объединяться в группы и совместно выполнять различные задачи. «Гремлинов» планируется запускать с бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-1B Lancer, а также с транспортных самолетов C-130 Hercules/Super Hercules с высоты 12,2 тысячи метров. Аппараты могут развивать скорость до 0,8 числа Маха.

Согласно проекту, продолжительность полета беспилотников составляет от 1 до 3 часов, а дальность действия — от 555 до 926 километров. После выполнения задачи «гремлины» будут возвращаться обратно на самолет-носитель. Последний будет подбирать их в воздухе с помощью манипулятора, разработка которого ведется в настоящее время.

Предполагается, что «гремлины» смогут действовать практически полностью независимо, самостоятельно распределяя задачи и роли внутри группы. Обмен данными между аппаратами будет производиться по радиоканалу и с помощью оптических систем. Последние в зоне прямой видимости должны повысить надежность обмена данными в случае работы систем радиоэлектронного подавления.

Очередной этап летных испытаний X-61A состоялся 28 октября 2020 года, однако известно об этом стало только сейчас. Беспилотники провели в воздухе более двух часов. Специалисты проверяли способность аппаратов объединяться в группы и совместно решать различные задачи. В завершение испытаний были предприняты девять попыток поймать беспилотники в воздухе с помощью манипулятора, установленного на транспортном самолете C-130.

Все эти попытки оказались неудачными из-за непредсказуемого и слишком большого движения относительно захвата манипулятора и беспилотника. В результате все аппараты выполнили посадку с помощью парашютной системы. В настоящее время разработчики проводят анализ полученных во время испытаний данных, чтобы скорректировать конструкцию манипулятора и доработать программное обеспечение «гремлинов».

Повторные испытания с поимкой беспилотников в воздухе планируется провести весной 2021 года.

Первый полет беспилотника X-61A состоялся на полигоне «Дагуэй» неподалеку от Солт-Лейк-Сити в Юте. Сам полет аппарата разработчики признали успешным, однако при посадке на беспилотнике отказал основной парашют. В результате жесткой посадки X-61A разбился.