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Ирина Шейк в ярких вечерних платьях снялась в новой модной кампании

Если 34-летняя Ирина Шейк не гуляет по Нью-Йорку, значит, она работает! Отсутствие новых фотографий в хронике папарацци поклонникам супермодели компенсировали новой кампанией с участием Шейк. Ирина снялась в фотосессии, посвященной коллекции Pre-Fall 2021 бренда Oscar de la Renta.

Студийная съемка получилась минималистичной, но позитивное настроение передают яркие наряды, принты в виде ананасов, взятые из архива бренда, и, конечно, улыбка Ирины.

Су Джу Парк и Ирина Шейк 

Су Джу Парк и Ирина Шейк

Ирина Шейк 

Ирина Шейк 

В кампанию включили как пышные вечерние наряды, так и более скромные вещи для повседневного гардероба, например, топы, яркие шорты и летние мини-платья.

Су Джу Парк и Ирина Шейк 

 

 

 

 

Впрочем, попробовать свои силы в качестве модного стилиста Ирины теперь может каждый. Цифровой аватар модели включен в новую игру Drest — в приложении можно наряжать персонажей в различные наряды, подбирая образы под разные дресс-коды и выполняя другие задания. В приложении также есть аватары Натальи Водяновой, Имаан Хаммам, Кэндис Хаффин и Прешес Ли.

ФОТО Instagram
11 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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