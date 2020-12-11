Ирина Шейк в ярких вечерних платьях снялась в новой модной кампании

Если 34-летняя Ирина Шейк не гуляет по Нью-Йорку, значит, она работает! Отсутствие новых фотографий в хронике папарацци поклонникам супермодели компенсировали новой кампанией с участием Шейк. Ирина снялась в фотосессии, посвященной коллекции Pre-Fall 2021 бренда Oscar de la Renta.

Студийная съемка получилась минималистичной, но позитивное настроение передают яркие наряды, принты в виде ананасов, взятые из архива бренда, и, конечно, улыбка Ирины.

Су Джу Парк и Ирина Шейк

В кампанию включили как пышные вечерние наряды, так и более скромные вещи для повседневного гардероба, например, топы, яркие шорты и летние мини-платья.

Су Джу Парк и Ирина Шейк

Впрочем, попробовать свои силы в качестве модного стилиста Ирины теперь может каждый. Цифровой аватар модели включен в новую игру Drest — в приложении можно наряжать персонажей в различные наряды, подбирая образы под разные дресс-коды и выполняя другие задания. В приложении также есть аватары Натальи Водяновой, Имаан Хаммам, Кэндис Хаффин и Прешес Ли.