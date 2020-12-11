Иран: Ученого-ядерщика убил израильский «искусственный интеллект»

27 ноября Мохсен Фахризаде ехал по шоссе за пределами столицы Ирана Тегерана в сопровождении 11 охранников, когда пулемет «нацелился» на его лицо и произвел 13 выстрелов, сказал контр-адмирал Али Фадави.

Спутниковый пулемет с «искусственным интеллектом» был использован при убийстве ведущего ученого-ядерщика, произошедшем на прошлой неделе в Иране, сообщил в воскресенье местным СМИ заместитель командующего Стражей исламской революции, передает Al Arabiya .

Пулемет был установлен на пикапе Nissan и «был сфокусирован только на лице мученика Фахризаде, в то время как его жена, несмотря на то, что находилась всего в 25 сантиметрах (10 дюймов), не была убита», — цитирует его слова информационное агентство Mehr.

Он добавил, что он «контролировался онлайн» через спутник и использовал «передовую камеру и искусственный интеллект» для поражения цели.

Фадави сказал, что начальник службы безопасности Фахризаде получил четыре пули, «которые прошли сквозь» в ученого, и что «на месте происшествия не было террористов».

Иранские власти обвинили в убийстве своего главного врага – Израиль, а такжедействующую в изгнании оппозиционную группу «Народных моджахедов Ирана» (МЕК).

Государственное телевидение Press TV ранее сообщало, что на месте происшествия было обнаружено оружие «израильского производства».

После нападения появились различные версии смерти ученого: Министерство обороны первоначально заявило, что он был убит в перестрелке со своими телохранителями, а агентство новостей Fars заявило, что его убил «пулемет с дистанционным управлением», не ссылаясь на какие-либо источники.

По словам министра обороны Ирана Амира Хатами, Фахризаде был одним из его заместителей и возглавлял Организацию обороны, исследований и инноваций министерства, уделяя особое внимание области «ядерной защиты».

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/224649