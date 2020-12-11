Инсайдер о «любовном треугольнике» Джастина Бибера, Хейли и Селены Гомес: «Они сильно устали от этого»

Джастин Бибер и Селена Гомес, чья история любви переживала немало взлетов и падений, окончательно расстались несколько лет назад. С того момента певец успел влюбиться в Хейли Болдуин, сделать ей предложение и даже связать себя узами брака. Тем не менее тень Селены продолжает незримо присутствовать в отношениях семейной пары.

Многие фанаты союза Бибера и Гомес по-прежнему не могут смириться с их расставанием и продолжают сравнивать бывшую возлюбленную певца с нынешней, то и дело указывая Джастину на то, что он сделал ошибку. Страдает от этого и Хейли. Недавно одна из поклонниц Селены даже организовала в соцсетях хейтерскую атаку на странице Хейли: она и ее последовательницы указывали супруге певца на то, что «Селена лучше».

Селена Гомес и Джастин Бибер

Недавно один из инсайдеров в беседе с редакторами ток-шоу ET рассказал, как Джастин, Хейли и Селена на самом деле относятся к постоянным провокациям со стороны фанатов. По его словам, абсолютно все участники этого «любовного треугольника» уже устали от этой истории и хотят оставить ее в прошлом.

И Селена, и Джастин с Хейли — абсолютно все устали от нападок фанатов. Это ужасно утомительно для всех. Они просто хотят, чтобы люди оставили эту историю в прошлом, а они сами смогли двигаться дальше, не сосредотачиваясь на негативе и уже прожитых ситуациях,

— рассказал аноним.

Джастин и Хейли Бибер

Напомним, Джастин Бибер и Селена Гомес начали встречаться еще в подростковом возрасте. Их отношения напоминали американские горки: они то расставались, то вновь сходились, а финальную точку поставили только в 2018 году. После этого Гомес неоднократно признавалась, что очень страдала в этих отношениях, и называла их абьюзивными.

Вскоре после расставания с Гомес Джастин закрутил роман с Хейли Болдуин, с которой был знаком много лет, и через непродолжительное время сделал ей предложение. В 2018 году звездная пара расписалась, а через год сыграла пышную свадьбу в Южной Каролине.

Селена же после расставания с Джастином пока не была замечена в серьезных отношениях. В своих интервью певица признавалась, что ей очень комфортно находиться одной. При этом в начале декабря в прессе появились слухи, что Гомес уже несколько месяцев встречается с баскетболистом Джимми Батлером. Эти разговоры официального подтверждения пока не получили.

Селена Гомес