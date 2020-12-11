Харрисон Форд в пятый раз сыграет археолога Индиану Джонса

Голливудский актёр Харрисон Форд вновь сыграет археолога Индиану Джонса – уже в пятой для него и заключительной серии популярной приключенческой франшизы компании Lukasfilm, которая сейчас принадлежит киностудии Disney.

Режиссёром выступит Джеймс Мэнголд. Картина с Фордом, которому сейчас 78 лет, должна выйти в прокат в июле 2022 года.

Режиссёром четырёх предыдущих лент цикла был Стивен Спилберг. Первый фильм под названием «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» был представлен в 1981 году, а четвертый — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» — 12 лет назад, в 2008-м году.

Как отмечает «Би-би-си» , пятая серия франшизы находится в разработке уже достаточно давно. Было несколько сценариев, работа над финальным вариантом которого ещё продолжается. Замедлила производство и пандемия коронавируса.

Продюсер картины Фрэнк Маршалл в одном из недавних интервью заявил, что у него даже не было намерения менять актёра на главную роль. «Есть только один Индиана Джонс – и это Харрисон Форд», — сказал Маршалл.