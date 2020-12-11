Google назвал самые популярные фильмы

Компания Google в Украине назвала список популярных запросов и определила, какие фильмы и сериалы украинцы чаще всего искали в 2020 году. Среди них есть лента «Заражение», которая получила особую популярность из-за пандемии коронавируса.

Результаты поисковой системы представители компании презентовали на официальном сайте. Отметим, что в списке также фигурируют и многие российские кинокартины.

«Зараза»

В 2011 году авторы фильма показали, как неизвестный вирус путешествует из Китая по миру и поражает миллионы людей. Жертвами становятся как взрослые, так и дети, а на разработку вакцины отправляют лучших специалистов. События перекликались с 2020 годом, поэтому триллер занял первенство в рейтинге Google.

«Паразиты»

Также в список вошел южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джин Хо, который стал главным триумфатором «Оскара» в 2020 году. Лента победила в главной номинации премии – «Лучший фильм». Кроме того, кинокартина взяла еще три награды: «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке».

В центре сюжета – абсолютно бедная семья неудачников, в которой не работает никто. Они живут в грязном подвале, сидят под потолком, чтобы словить вай-фай из соседних кафешек и не закрывают окна, чтобы их жилье хоть немного обрабатывалось, когда мимо проходит дезинфектор. Чтобы найти деньги на хоть какой-нибудь скромный ужин, они зарабатывают гроши на складывании коробок для пиццы.

Кроме того, чаще всего наши люди искали в Google одну из самых успешных комедий Украины – «Скажене весілля 2». Интересовали украинцев и два российских фильма – «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» и «Отель «Белград».

Топ-10 самых популярных фильмов по поиску украинцев:



«Зараза» (2011)

«Малефисента: Владычица тьмы» (2019)

«После. Глава 2» (2020)

«Холодное сердце 2» (2019)

«Скажене весілля 2» (2019)

«Джентльмены» (2020)

«Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» (2018)

«Паразиты» (2019)

«Отель «Белград» (2020)

«Ford против Ferrari» (2019)