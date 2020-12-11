Голливудских звезд захватил веселый флешмоб

Знаменитости выбирают героя, который рифмуется с их именем, и с помощью фотошопа добавляют его себе на плечо.

Флешмоб под названием #MyElf захватил звезд Голливуда. Они массово публикуют забавные коллажи со знаменитостями, имена которых рифмуются с их собственными.

Первой снимок опубликовала в Twitter Элизабет Бэнкс. На фото у нее на плече сидит актер Том Хенкс.

«Вы, наверное, слышали об Эльфе на полке, но слышали ли вы о… Хэнксе на Бэнкс?», – написала актриса.

Эльф на полке − рождественская традиция в США. Дети верят, что перед Рождеством в доме появляется эльф, который наблюдает за ними, а затем обо всем рассказывает Санта-Клаусу. Игрушку эльфа чаще всего размещают на каминной полке, на елке или на шкафу.

Челлендж поддержали многие знаменитости. Так появились «Опра на Чопре», «Мик на Ник», «Румер на Шумер», «Старк на Марке», «Перри на Керри», «Боуи на Зои», «Паскаль на Галь» и другие.