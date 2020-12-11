Евросоюз договорился радикально сократить закупки нефти и газа

Нефтедолларовый конвейер, который с советских времен снабжает российскую экономику твердой валютой, позволяя менять простейшее минеральное сырье на технологии и потребительский стиль жизни, похоже, доживает свои последние годы.Евросоюз — крупнейший потребитель российских углеводородов — намерен уже в ближайшее время резко сократить импорт нефти и газа.

В пятницу лидеры ЕС договорились ужесточить план по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Изначальный план предполагал, что к 2030 году выбросы парниковых газов должны упасть на 40% от уровня 1990 года. Новая цель — «минимум 55%», написал Мишель в Twitter.

«Позеленеть» придется прежде всего энергетическому сектору: на него приходится 75% выбросов в ЕС. Для реализации амбициозной программы к 2030 году потребление нефти должно снизиться почти на треть, а газа — на четверть, предупреждала ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

В денежном выражении Евросоюз намерен снизить расходы на импорт углеводородов на 100 млрд евро.

К 2050 году ЕС ставит цель полностью отказаться от ископаемых видов топливо.

В июле Еврокомиссия одобрила две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». Первая требует создание единого энергорынка и диверсификацию поставщиков, вторая — массовое производство чистого водорода в энергетических целях.

Европейские страны намерены отказаться как от нефти, так и от метана (природного газа), на замену которому должны прийти «декарбонизированные газы», прежде всего водород.

Для России политика ЕС означает слом существующей с 1970х гг модели экономики, когда углеводороды вывозятся на Запад, а на вырученную валюту покупается все то, что страна не в состоянии произвести самостоятельно.

По итогам прошлого года из 419 млрд долларов экспортных доходов России 60% обеспечили три товара: сырая нефть (121,4 млрд долларов), нефтепродукты (66,9 млрд долларов) и природный газ (19 млрд долларов). Половина этих поступлений пришла из Европы, где доля российской нефти в потреблении достигает 30%, а газа — 40%.