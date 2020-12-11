Джигарханян перед смертью хотел жениться

Со временем Джигарханян понял, что совершил ошибку, и вернулся к бывшей жене. «Мы эту женщину не обсуждали. Данная тема была под запретом. Но я воспринимаю ее как грязное пятно на биографии Джигарханяна, как кляксу. Он сам от этой кляксы пытался избавиться», — рассказала Власова в телепрограмме «Пусть говорят».
«Дело в том, что у него не было паспорта. Мы пытались решить этот вопрос. Он сначала хотел жениться в сентябре, потом на свой юбилей — в октябре, но у нас это так и не получилось. Когда я поняла, что ничего не получается, постаралась смириться. В конце концов, мы столько лет были женаты, что могли пожить и в гражданском браке», — отметила женщина.
«Я прихожу домой, а там его нет. Я смотрю на кресло, где он все время сидел, ищу его глазами по дому. У меня сейчас внутри большая пустота. Могу сказать, что он не мучался перед смертью. Он чувствовал, что уходит, но смирился с этим. А эта женщина говорит, что Джигарханяна держали взаперти, мучили. Как можно подобное говорить?»
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