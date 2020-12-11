Что с делом Джонни Деппа не так в Лондоне

И снова здравствуйте. Это седьмой пост по теме.

Вчера на Сплетнике были бурные обсуждения, сегодня, кажется, страсти стихли, поэтому можно спокойно прочитать этот пост или пройти мимо, если эта тема вам надоела или неприятна.

Помимо вопроса «что же у нас случилось нового (сейчас этот вопрос звучит несколько издевательски, но тем не менее)» я постараюсь ответить на вопрос, прозвучавший в обсуждении одного из моих постов: » Кто же натравил на Деппа всех этих бешеных баб?» ? Это моя точка зрения.

1. Стивен Кроули, тот самый, который совсем недавно в интервью на ютюбе рассказал о своём опыте работы с Эмбер Хёрд и поделился тем, как был свидетелем драк Эмбер и её жены, а также сам боялся быть избитым Хёрд, снова взял слово. Он не только подтвердил то, что говорил в первом интервью, но и отметил новые подробности, например о тех погромах, которые устраивала Эмбер в ходе избиения Таси (а мы помним, что она обвиняла Деппа в погромах, а не себя), а также о том, что она часто пила алкоголь, употребляла наркотики и часто находилась под их воздействием ( в суде в Лондоне Эмбер под присягой утверждала, что употребляла кокаин только два раза и очень давно, а вино почти не пьёт , при этом в её инстаграме куча фотографий с алкоголем)

2. Интересно, что накануне анонсированных откровений Кроули вышла статья в Голливудском репортёре (THR), созданная сторонницей Хёрд, с которой они проводили время ещё в 2018 (в своем твиттере два года назад она писала, что провела снежный день с Хёрд). О содержании мы поговорим чуть позже и обратим внимание на тот факт, что ссылку на эту статью с различными фрагментами из нее в официальном твиттере издания разместили за сутки 13 раз ! Что возмущенная аудитория восприняла как травлю. Аккаунт THR завалили гневные комментарии. И здесь в связи с этим хочется напомнить о резонансном судебном деле Деппа против своих менеджеров.

До сих пор это дело выворачивается наизнанку, на Деппа из-за него до сих вываливаются тонны грязи и оскорблений, их подхватывают нечистоплотные СМИ и люди, которые предпочитают читать эти СМИ, а не смотреть реальные судебные материалы. В чем же дело ?

В 2018 году Депп подал в суд на своих менеджеров, обвинив их в профессиональной нечистоплотности. Вы помните эти статьи, которые оскорбляли Деппа, называя его сутяжником, растратчиком, пьяницей и т.д ? Все это до сих пор выливается на Деппа и вышло именно из этого дела (хотя судья постановил, что траты Деппа не были причиной таких расходов), когда юридическое и менеджерское сообщество Голливуда восстало против Деппа и устроило ему проплаченную жесточайшую грязную травлю в СМИ.

И это немудрено – Депп покусился на святое для управленцев Голливуда, то, что десятилетиями приносило им огромный доход и позволяло проводить многомиллионные махинации с состояниями клиентов. Это так называемые сделки на основе рукопожатий. Когда отношения между клиентом и менеджером становятся личными и доверительными, тогда заключать письменные соглашения и договоры необязательно, слова признаются законными. Вы же понимаете, какой простор это открывает для менеджерских махинаций ? Особенно, когда одна сторона открытая, честная, щедрая и юридически неподкованная, , а другая – нечестная, знающая манипуляции с законом и желающая урвать как можно больше ?

Так вот, несмотря на глобальную корпоративную травлю и выливающуюся грязь, в конце 2019 Депп это дело выиграл. Он сломал систему и создал прецедент, по которому устоявшаяся культура рукопожатных бездоговорных сделок признана несостоятельной. Это огромный удар по голливудским управленцам . Мало того, что десятилетиями открытая дверь для махинаций оказалась закрыта, так уже сейчас на основании знаковой победы Деппа другие пострадавшие от махинаций юристов-менеджеров подают на них в суд.

Адвокатом Деппа в этом крайне нелегком и казавшемся бесперспективном деле, имеющем огромное значение для американской судебной системы, был тот самый Адам Уолдман, который вел дело Деппа в Лондоне. Т.е. это адвокат, который не боится браться за трудные дела и которого так любят оскорблять сторонницы Хёрд, а сама Хёрд и ее юридическая команда постоянно прикладывали все усилия, чтобы убрать Уолдмана из дела в Лондоне, а затем и из Вирджинии. И понятно, почему.

Менеджеры возместили Деппу восьмизначную сумму – какую точно не называется- предпочитая не доводить дело до финального суда.

Почему я об этом рассказываю сейчас ? Потому что сейчас ситуация крайне напоминает то время – корпоративная информационная травля, оскорбления и суды, которые затрагивают крайне щепетильные вопросы в нынешней реальности – может ли мужчина быть жертвой, а женщина, активистка миту – абьюзером ? Кроме того, в дело замешаны фонды и адвокаты со стороны Хёрд, которые подозреваются в этической и финансовой нечистоплотности. И не стоит забывать об униженном и оскорбленном управленческом сообществе Голливуда, который горит мстёй — такие вещи как слом устоев и лишение многомиллионного системного заработка не прощаются.

Немного по теме — Ruling in Johnny Depp Lawsuit Threatens Hollywood Lawyers’ Handshake Culture (WSJ).

3. По поводу содержания статьи.

— То, что она написана давней сторонницей Хёрд, уже сказано.

— То, что она является частью целенаправленной травли доказывается ее 13-разовым размещением за сутки в одном и том же аккаунте издания (интересно, кстати, сторонницы Хёрд говорят мне мол, что вы слишком часто выпускаете свои новостные посты (1 раз в 5 дней), но при этом 3 поста об этой статье за сутки на Сплетнике – им в радость, судя по комментам)

— Статья содержит в себе массу ошибок, неточностей, переворачивания фактов, лжи, отсутствие надежных источников – сплошные ноунеймы.

Сравните это с тем же Стивеном Кроули, коллегой Хёрд по съемкам, который во всеуслышание неоднократно сказал – я видел, как Эмбер неоднократно била свою жену, принимала наркотики и устраивала погромы.

Или с Дженнифер Хоуэлл – бывшей подругой Хёрд и главой благотворительной организации- которая открыто заявила, что сестра Эмбер Уитни признавалась ей и сотрудникам организации, что Эмбер ее избивает, угрожает жизни Деппа и что именно Эмбер покалечила палец Деппу.

— Хёрд вызывает в суд Джоли, Найтли и Котийяр, потому что они якобы состояли в романтической связи с Деппом. И газета это печатает. Печатает желтушные сплетни.

— Вспомним и запретительный ордер, который получила Эмбер. Да, действительно, она его получила , а потом сама же его и нарушила (что является серьезным правонарушением), приехав к Деппу по собственной инициативе. К этому «монстру», который по ее словам ломал ей ребра, зубы, нос (никто это не видел, все само восстанавливалось на следующий день, но все-таки). Вы можете представить, чтобы жертва, прошедшая через все то, что описывала Эмбер, сама приехала бы к Деппу ? А потом бы еще и уснула в его квартире. Нет. Это мог сделать только тот человек, который был уверен, что будет в безопасности.

И вот таких вот недомолвок, переворачивания, откровенной лжи и прочего – целая статья. Лучше всего вам пройти в официальный твиттер издания – и почитать комментарии. Пользователи выкладывают документы из суда, скриншоты предыдущих статей автора этого опуса и т.д., разоблачающие лживость этой статейки.

Такой лжи будет ещё много. Поэтому Деппу предстоит много чего вынести. Но для Деппа это не первый опыт. Он уже проходил через всё это, начиная знаковое дело против голливудских менеджеров. Сейчас тоже знаковое дело, как я говорила выше. Поэтому, процитирую свою фразу:

Эмбер не любят не потому что Джонни хороший. А потому что она – лгунья и абьюзер. Когда будете писать свои комментарии, исходите из этого.

Мне до сих пор не ответила сторонница Хёрд, написавшая, что Депп, ударивший женщину, не мужчина. Ок. Я ее спросила — кто тогда Хёрд, арестованная за пьяную езду, систематически избивающая своих партнеров, сестру, принимающая наркотики и лгущая под присягой ?

4. Ну и по просьбам трудящихся – потрясающее видео Эмбер, отвечающей на вопросы адвокатов перед судом, стандартная процедура, Депп через это тоже проходил. Анализ по языку тела. Вы помните — субтитры — английский — перевести-русский

В общем, пока всё