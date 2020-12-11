Чемпионка мира по биатлону снялась для Playboy Санду совершит первый президентский визит на Украину » Число жертв коронавируса в США превысило потери во Второй мировой войне Число пациентов, ставших жертвами коронавируса SARS-CoV-2 в США, превысило суммарные боевые потери американской армии во время Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на данные института Джонса Хопкинса сообщает Business Insider. Согласно данным департамента по делам ветеранов, США потеряли в боях более 291,5 тысячи солдат. К вечеру 10 декабря общее число умерших от причин, связанных с коронавирусом, в стране превысило 291,7 тысячи человек. Отмечается, что во Вторую мировую еще 113 тысяч погибших американцев относят к небоевым потерям.

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