Чемпионка мира по биатлону снялась для Playboy

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова приняла участие в фотосессии для журнала Playboy. Об этом сообщает CNN.

31-летняя спортсменка рассказала, что предложение сняться в чувственной фотосессии удивило ее. Она согласилась на съемку из-за того, что вырученные деньги пойдут в фонд поддержки людей с расстройством пищевого поведения, основателем которого она является. «Красота скрывается и под одеждой. Очень важно принять физическую красоту, полюбить себя», — подытожила Коукалова.

Коукалова ушла из спорта в мае 2019 года. Она является обладательницей главного биатлонного трофея — «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2015/2016. В ее активе две серебряные медали Олимпиады.