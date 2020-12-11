Белорусская оппозиция открыла «народные посольства» в двадцати странах

Координационный совет белорусской оппозиции объявил о начале работы «народных посольств» в двадцати странах. Об этом 10 декабря сообщает «Интерфакс».

«Убежден, что открытие народных посольств — это только первый шаг на пути для построения принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями, другими зарубежными партнерами», — сказал на видеоконференции член президиума Координационного совета Павел Латушко.

«Народные посольства» должны будут организовывать встречи с представителями дипломатического корпуса, взаимодействовать с организациями белорусской диаспоры, проводить информационные, экономические и культурные мероприятия.

Начало работы представительств поддержала Светлана Тихановская: «Народные посольства нацелены на защиту прав, поддержку и солидаризацию беларусов, живущих в разных странах мира».

Накануне стало известно, что Белоруссия с 20 декабря приостановит выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска. Такое решение принято на фоне пандемии COVID-19.