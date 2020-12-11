16-летняя дочь Хайди Клум дебютировала на обложке Vogue

16 лет Хайди Клум старалась оберегать свою дочь Лени от внимания публики, но теперь, кажется, мы будем видеть девушку регулярно. Наследница топ-модели решила пойти по стопам матери и тоже сделать карьеру в модной индустрии. Вместе с мамой Лени снялась для обложки январского выпуска немецкого Vogue (сейчас семья живет в Германии, так как Хайди работает над новым сезоном модельного телешоу). Для девушки это был дебют в качестве модели.

Так взволнована моей первой обложкой! На съемочной площадке было очень весело! Я и мечтать не могла о лучшем старте! Спасибо, что была со мной, мама,

— написала Лени, поделившись снимком у себя в инстаграме (его она, к слову, завела только в этом году).

Напомним, что биологическим отцом Лени является бизнесмен Флавио Бриаторе, но родилась она уже в браке Клум и Сила, который удочерил девочку. От Сила модель родила еще троих детей: Генри, Йохана и Лу.

На обложке Хайди и Лени позируют в парных ярких костюмах от Versace. При этом Клум запечатлена в профиль, что может говорить о том, что модель не хотела бы перетягивать все внимание на себя.

Это я сопровождаю свою дочь на работу, а не наоборот,

— в шутку отметила она на съемках.

В дополнение мама и дочь записали несколько роликов, в которых рассказали о своих отношениях, а Хайди посвятила дочери трогательный пост в своем блоге.

Я так горжусь тобой. И не потому, что ты выбрала этот путь. Я знаю, что, независимо от того, какой путь ты выберешь, он будет твоим собственным. Ты всегда точно знаешь, чего ты хочешь, а чего нет. Ты не мини-версия меня. И я рада, что теперь ты можешь показать себя.

Я знаю, что быть моей дочерью не всегда легко. У тебя никогда не было возможности вырасти в «нормальной обстановке». Но что значит «нормальной»? Расти с тремя разными папами, вероятно, тоже не подходит под это определение. Но у тебя есть талант извлекать максимум из всего. И я бы сказала: ничто из этого не повредило тебе, а скорее, наоборот. Ты уверенная в себе молодая женщина, которая идет к своим целям. И что еще более важно: ты действительно очень хороший человек с большим сердцем.

Я надеюсь, что, куда бы ты ни отправилась, ты всегда сохранишь внутри то, что я постаралась дать тебе за последние 16 лет. И если часто ты не хочешь слушать умные советы своей мамы, вот еще один: никогда не делай того, чего ты не хочешь делать, и всегда прислушивайся к своему инстинкту.

Я уверена, что тебя ждут увлекательные времена. Vogue — лучший способ начать карьеру, о которой мечтаешь. И даже если мне немного сложно отпустить тебя в этот мир, я всегда сделаю все, чтобы ты была счастлива и чтобы твои мечты сбылись. Я горжусь, что я твоа мама!

— написала Хайди.

В интервью изданию Лени призналась, что и раньше хотела попробовать себя в качестве модели.

Это был лишь вопрос времени. Первое предложение поступило, когда мне было всего двенадцать или тринадцать лет, от бренда, который мне нравился: Brandy Melville. Тогда я умоляла маму, но без шансов! Теперь я понимаю, что было бы слишком рано,

— рассказала 16-летняя дочь модели.

Лени также поделилась, каково это — быть дочерью знаменитости.

Я всегда была на публике. Я не знаю другого пути. Сколько себя помню, я сопровождала маму на съемки, меня фотографировали на улице. И даже если большинство не назовет мое детство нормальным, для меня оно было именно таким. Думаю, моя мама проделала неплохую работу. И поэтому сейчас я чувствую себя готовой сделать этот шаг,

— рассказала Лени о начале своей модельной карьеры.

Хайди также поучаствовала в интервью вместе с дочерью и поделилась своей стратегией воспитания детей.

Как мама я тщательно обдумываю, в каких спорах стоит участвовать, и не устраиваю драмы из-за окрашенных волос или из-за парня. Но, например, в отношении наркотиков в моем доме нет толерантности. Иногда я слышу от своих детей, что кто-то в их классе проходит реабилитацию. Вы еще так молоды, но вы можете очень быстро повзрослеть в Лос-Анджелесе, если не будете осторожны. Я просто надеюсь, что кое-что из того, что я пытаюсь передать, останется у них в голове. Цель не в том, чтобы подготовиться к любым неожиданностям, а в том, чтобы сделать детей независимыми, дать им компас, чтобы они могли сами принимать правильные решения, когда вы не стоите рядом с ними,

— отметила Клум.